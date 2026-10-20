NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,55 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,151 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 464,96 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 19.10.2026 auf 28,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 46,50 Prozent.

Am Markt war Associated Banc-Corp jüngst 5,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at