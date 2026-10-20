Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Performance im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren abgeworfen
Associated Banc-Corp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,55 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,151 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 464,96 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 19.10.2026 auf 28,64 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 46,50 Prozent.
Am Markt war Associated Banc-Corp jüngst 5,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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