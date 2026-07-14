NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie gebracht.

Am 14.07.2023 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Associated Banc-Corp-Aktie bei 17,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 584,795 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 13.07.2026 17 994,15 USD wert, da der Schlussstand 30,77 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +79,94 Prozent.

Am Markt war Associated Banc-Corp jüngst 5,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at