Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Rentable Associated Banc-Corp-Investition?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 14.07.2023 wurden Associated Banc-Corp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Associated Banc-Corp-Aktie bei 17,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 584,795 Associated Banc-Corp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 13.07.2026 17 994,15 USD wert, da der Schlussstand 30,77 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +79,94 Prozent.
Am Markt war Associated Banc-Corp jüngst 5,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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