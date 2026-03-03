Associated Banc Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,100 Associated Banc-Corp-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 1 278,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 27,85 Prozent.
Der Marktwert von Associated Banc-Corp betrug jüngst 4,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
