NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Associated Banc-Corp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 48,100 Associated Banc-Corp-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 1 278,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,58 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 27,85 Prozent.

Der Marktwert von Associated Banc-Corp betrug jüngst 4,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at