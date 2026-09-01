Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Anlage
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Associated Banc-Corp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,97 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,708 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 31.08.2026 113,50 USD wert, da der Schlussstand 30,61 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,50 Prozent zugenommen.
Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5,84 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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