Associated Banc Aktie

Associated Banc für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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Associated Banc-Corp-Anlage 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Associated Banc-Corp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Associated Banc-Corp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,97 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,708 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 31.08.2026 113,50 USD wert, da der Schlussstand 30,61 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,50 Prozent zugenommen.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 5,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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