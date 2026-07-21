Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Profitables Associated Banc-Corp-Investment?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Associated Banc-Corp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Associated Banc-Corp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investierten, hätten nun 5,147 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 159,39 USD, da sich der Wert eines Associated Banc-Corp-Papiers am 20.07.2026 auf 30,97 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,39 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Associated Banc-Corp eine Börsenbewertung in Höhe von 5,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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