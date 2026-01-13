Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
|Associated Banc-Corp-Performance
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren verdient
Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 17,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,882 Associated Banc-Corp-Aktien. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 12.01.2026 153,06 USD wert, da der Schlussstand 26,02 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 53,06 Prozent vermehrt.
Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 4,39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Associated Banc-Corp.
Analysen zu Associated Banc-Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Associated Banc-Corp.
|26,01
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte seitwärts, während der deutsche Leitindex nachgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.