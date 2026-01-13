Associated Banc Aktie

WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

Associated Banc-Corp-Performance 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Associated Banc-Corp von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Associated Banc-Corp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Associated Banc-Corp-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Anteile betrug an diesem Tag 17,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,882 Associated Banc-Corp-Aktien. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Papiere wären am 12.01.2026 153,06 USD wert, da der Schlussstand 26,02 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 53,06 Prozent vermehrt.

Associated Banc-Corp wurde am Markt mit 4,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Associated Banc-Corp. 26,01 -0,04% Associated Banc-Corp.

