NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Associated Banc-Corp angefallen

Heute vor 5 Jahren wurde das Associated Banc-Corp-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Associated Banc-Corp-Anteile an diesem Tag 27,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Associated Banc-Corp-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,630 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,13 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 24.07.2023 auf 18,22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,87 Prozent abgenommen.

Associated Banc-Corp war somit zuletzt am Markt 2,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at