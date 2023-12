NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Associated Banc-Corp von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated Banc-Corp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Associated Banc-Corp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Associated Banc-Corp-Papier bei 21,30 USD. Bei einem Associated Banc-Corp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 469,484 Associated Banc-Corp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Anteile wären am 11.12.2023 9 126,76 USD wert, da der Schlussstand 19,44 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,73 Prozent verkleinert.

Alle Associated Banc-Corp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at