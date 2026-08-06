Astro-Med Aktie

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WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

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Frühe Anlage 06.08.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Astro-Med-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Astro-Med-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Astro-Med-Papier 13,77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 72,622 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (28,87 USD), wäre die Investition nun 2 096,59 USD wert. Damit wäre die Investition 109,66 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich zuletzt auf 226,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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