Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Frühe Anlage
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Astro-Med-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Astro-Med-Papier 13,77 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 72,622 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (28,87 USD), wäre die Investition nun 2 096,59 USD wert. Damit wäre die Investition 109,66 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Astro-Med belief sich zuletzt auf 226,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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