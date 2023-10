NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien verdienen können.

Am 19.10.2013 wurde die Astro-Med-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,43 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 874,891 Astro-Med-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 332,46 USD, da sich der Wert einer Astro-Med-Aktie am 18.10.2023 auf 11,81 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,32 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 89,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at