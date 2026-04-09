Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Astro-Med Aktie

Astro-Med für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

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Frühes Investment 09.04.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,81 USD. Bei einem Astro-Med-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 135,074 Astro-Med-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 315,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,16 Prozent.

Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 81,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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