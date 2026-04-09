Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Frühes Investment
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,81 USD. Bei einem Astro-Med-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 135,074 Astro-Med-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 315,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,16 Prozent.
Der Marktwert von Astro-Med betrug jüngst 81,88 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astro-Med Inc.
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
02.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Astro-Med-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Astro-Med Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Astro-Med Inc.
|9,50
|-2,56%