NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Astro-Med gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Astro-Med-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.08.2018 wurde die Astro-Med-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Astro-Med-Aktie bei 17,80 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 561,798 Astro-Med-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 258,43 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 16.08.2023 auf 14,70 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 17,42 Prozent.

Astro-Med wurde jüngst mit einem Börsenwert von 106,66 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at