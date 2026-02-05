NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Astro-Med-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurden Astro-Med-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 15,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Astro-Med-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 656,168 Astro-Med-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 879,27 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 41,21 Prozent.

Astro-Med markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 68,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at