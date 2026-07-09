Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Performance unter der Lupe
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Astro-Med-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,246 Astro-Med-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 206,52 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 08.07.2026 auf 28,50 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 106,52 Prozent angezogen.
Astro-Med war somit zuletzt am Markt 221,97 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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