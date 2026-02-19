Astro-Med Aktie

Astro-Med für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

Astro-Med-Performance 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astro-Med-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Astro-Med-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Astro-Med-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Astro-Med-Anteile 12,80 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 78,125 Astro-Med-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 726,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,34 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Astro-Med eine Börsenbewertung in Höhe von 70,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Astro-Med Inc. 7,70 -3,14% Astro-Med Inc.

