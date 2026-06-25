NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Astro-Med eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.06.2016 wurde die Astro-Med-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Astro-Med-Papier 15,16 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,963 Astro-Med-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 28,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 878,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,86 Prozent angewachsen.

Astro-Med markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 220,92 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at