Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Astro-Med-Investment
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 10 Jahren verdient
Am 25.06.2016 wurde die Astro-Med-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Astro-Med-Papier 15,16 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,963 Astro-Med-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.06.2026 auf 28,48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 878,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87,86 Prozent angewachsen.
Astro-Med markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 220,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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