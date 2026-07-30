NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Astro-Med-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Astro-Med-Aktie an diesem Tag 11,35 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 8,811 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 28,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 252,69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152,69 Prozent angezogen.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 227,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at