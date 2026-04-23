Astro-Med Aktie

Astro-Med für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084

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Lukratives Astro-Med-Investment? 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Astro-Med-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 17,87 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 55,960 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 784,00 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 22.04.2026 auf 14,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,60 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Astro-Med belief sich zuletzt auf 105,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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