NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 17,87 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 55,960 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 784,00 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 22.04.2026 auf 14,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,60 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Astro-Med belief sich zuletzt auf 105,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at