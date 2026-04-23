Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Lukratives Astro-Med-Investment?
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Astro-Med-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astro-Med-Anteile betrug an diesem Tag 17,87 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Astro-Med-Aktie investierten, hätten nun 55,960 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 784,00 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Papiers am 22.04.2026 auf 14,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,60 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Astro-Med belief sich zuletzt auf 105,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astro-Med Inc.
|
23.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Astro-Med-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester (finanzen.at)
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)