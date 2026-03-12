NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Astro-Med von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Astro-Med-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Astro-Med-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,937 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.03.2026 821,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,84 USD belief. Das entspricht einem Minus von 17,84 Prozent.

Insgesamt war Astro-Med zuletzt 67,35 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at