NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Astro-Med bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Astro-Med-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Astro-Med-Anteile bei 20,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Astro-Med-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49,285 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 619,02 USD, da sich der Wert einer Astro-Med-Aktie am 11.10.2023 auf 12,56 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 38,10 Prozent vermindert.

Alle Astro-Med-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at