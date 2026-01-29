Astro-Med Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Astro-Med von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Astro-Med-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Astro-Med-Papier bei 10,75 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 93,023 Astro-Med-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (9,23 USD), wäre die Investition nun 858,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,14 Prozent vermindert.
Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
