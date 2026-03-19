Astro-Med Aktie
WKN: 922775 / ISIN: US04638F1084
|Astro-Med-Investmentbeispiel
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Astro-Med-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Astro-Med von vor 3 Jahren angefallen
Am 19.03.2023 wurde das Astro-Med-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astro-Med-Aktie investiert, befänden sich nun 727,273 Astro-Med-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 363,64 USD, da sich der Wert eines Astro-Med-Anteils am 18.03.2026 auf 8,75 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36,36 Prozent verkleinert.
Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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