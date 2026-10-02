Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Astronics-Investition
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Astronics-Aktie letztlich bei 33,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 2,982 Astronics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,93 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 01.10.2026 auf 68,38 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 203,93 USD entspricht einer Performance von +103,93 Prozent.
Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 2,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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