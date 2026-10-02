NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Astronics-Aktie letztlich bei 33,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 2,982 Astronics-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,93 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 01.10.2026 auf 68,38 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 203,93 USD entspricht einer Performance von +103,93 Prozent.

Der Börsenwert von Astronics belief sich jüngst auf 2,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at