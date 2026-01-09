NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 10,18 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 98,232 Astronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 366,40 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 08.01.2026 auf 64,81 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 536,64 Prozent angezogen.

Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

