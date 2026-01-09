Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Langfristige Anlage
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 10,18 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 98,232 Astronics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 366,40 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 08.01.2026 auf 64,81 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 536,64 Prozent angezogen.
Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astronics Corp.
|
09.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
08.01.26