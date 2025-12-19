Astronics Aktie

Astronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 19.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Astronics-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Astronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 12,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 806,452 Astronics-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41 887,10 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 18.12.2025 auf 51,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 318,87 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astronics Corp.mehr Nachrichten