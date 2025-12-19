Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Frühes Investment
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Astronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 12,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 806,452 Astronics-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41 887,10 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 18.12.2025 auf 51,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 318,87 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astronics Corp.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)