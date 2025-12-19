NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Astronics-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 12,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 806,452 Astronics-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 41 887,10 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 18.12.2025 auf 51,94 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 318,87 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

