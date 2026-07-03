NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Astronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Astronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17,81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 561,482 Astronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,83 USD gerechnet, wäre die Investition nun 39 769,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +297,70 Prozent.

Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at