Astronics Aktie

Astronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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Profitables Astronics-Investment? 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Astronics-Aktie an diesem Tag bei 34,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,612 Anteile im Depot. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 16.07.2026 1 889,56 USD wert, da der Schlussstand 66,04 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 88,96 Prozent.

Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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