Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Profitables Astronics-Investment?
|
17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Astronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Astronics-Aktie an diesem Tag bei 34,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,612 Anteile im Depot. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 16.07.2026 1 889,56 USD wert, da der Schlussstand 66,04 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 88,96 Prozent.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!