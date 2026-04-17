NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Astronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astronics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 28,69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,485 Astronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 260,87 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 16.04.2026 auf 74,85 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 160,87 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Astronics belief sich zuletzt auf 2,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at