Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Lohnende Astronics-Investition?
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingefahren
Das Astronics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Astronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 26,14 USD. Bei einem Astronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,256 Astronics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 164,18 USD, da sich der Wert eines Astronics-Papiers am 14.05.2026 auf 82,71 USD belief. Damit wäre die Investition um 216,42 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Astronics eine Börsenbewertung in Höhe von 2,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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