NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Astronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,85 USD. Bei einem Astronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,869 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 278,00 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 09.07.2026 auf 71,86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 178,00 Prozent.

Der Marktwert von Astronics betrug jüngst 3,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at