Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Langfristige Anlage
|
10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Astronics-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,85 USD. Bei einem Astronics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,869 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 278,00 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 09.07.2026 auf 71,86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 178,00 Prozent.
Der Marktwert von Astronics betrug jüngst 3,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astronics Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert letztendlich (finanzen.at)
|
30.06.26
|Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
30.06.26