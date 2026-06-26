NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Astronics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Astronics-Papier bei 19,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 52,165 Astronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 87,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 546,17 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 354,62 Prozent.

Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at