Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Astronics-Anlage im Blick
|
18.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Astronics-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Astronics-Aktie an diesem Tag bei 16,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,024 Astronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 64,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 897,96 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 289,80 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Astronics betrug jüngst 2,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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