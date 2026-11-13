NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Astronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Astronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Astronics-Anteile an diesem Tag 14,79 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,761 Astronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 407,78 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 12.11.2026 auf 60,31 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 307,78 Prozent vermehrt.

Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at