NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Astronics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Astronics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,41 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Astronics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,318 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2026 auf 67,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 685,50 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 268,55 Prozent.

Astronics wurde am Markt mit 2,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at