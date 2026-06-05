NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Astronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,24 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 54,825 Astronics-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.06.2026 4 787,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 378,78 Prozent angezogen.

Astronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at