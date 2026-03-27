Astronics Aktie

Astronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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Profitable Astronics-Investition? 27.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Astronics-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Astronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,35 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,945 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 257,51 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 26.03.2026 auf 65,28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 157,51 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Astronics zuletzt 2,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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