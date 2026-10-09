Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Rentabler Astronics-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Astronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,03 USD wert. Bei einem Astronics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,725 Astronics-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 400,17 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 08.10.2026 auf 64,45 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,02 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Astronics belief sich zuletzt auf 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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