Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Langfristige Anlage
|
12.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 28,06 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 356,382 Astronics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 33 785,04 USD wert. Mit einer Performance von +237,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astronics Corp.
|
12.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.05.26