NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Astronics-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 28,06 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Astronics-Aktie investiert, befänden sich nun 356,382 Astronics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 33 785,04 USD wert. Mit einer Performance von +237,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at