Astronics Aktie

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WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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Rentabler Astronics-Einstieg? 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Astronics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Astronics-Papier 33,52 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 298,370 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 22 237,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,53 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 122,38 Prozent angezogen.

Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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