Astronics Aktie

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WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

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Astronics-Performance im Blick 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Astronics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Astronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Astronics-Aktie an diesem Tag bei 15,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Astronics-Papier investiert hätte, hätte er nun 650,195 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40 032,51 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 15.10.2026 auf 61,57 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 300,33 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 2,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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