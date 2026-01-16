Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Langfristige Performance
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Astronics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,14 USD. Bei einem Astronics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 707,214 Astronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51 209,34 USD, da sich der Wert einer Astronics-Aktie am 15.01.2026 auf 72,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 412,09 Prozent zugenommen.
Astronics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Astronics Corp.
Analysen zu Astronics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Astronics Corp.
|64,20
|3,13%
