23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astronics von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Astronics-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Astronics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,919 Astronics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.01.2026 auf 75,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,72 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 197,72 Prozent vermehrt.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
