NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astronics von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Astronics gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Astronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Astronics-Papier an diesem Tag 14,12 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,082 Astronics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Astronics-Aktie auf 75,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 534,84 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 534,84 USD entspricht einer Performance von +434,84 Prozent.

Astronics war somit zuletzt am Markt 2,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at