WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

Autodesk-Investmentbeispiel 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Autodesk-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Autodesk-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 200,59 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investierten, hätten nun 4,985 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Autodesk-Papiers auf 261,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 302,56 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 57,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

