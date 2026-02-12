Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Frühes Investment
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Autodesk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Autodesk-Papier 222,80 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hat, hat nun 44,883 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 232,59 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 439,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,39 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Autodesk belief sich zuletzt auf 51,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
