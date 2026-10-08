Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Performance im Blick
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.10.2016 wurde die Autodesk-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Autodesk-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,389 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.10.2026 auf 235,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 326,41 USD wert. Mit einer Performance von +226,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 48,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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