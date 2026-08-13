Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Rentable Autodesk-Investition?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren eingebracht
Autodesk-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 61,83 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,173 Autodesk-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 035,42 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 12.08.2026 auf 249,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 303,54 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 53,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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