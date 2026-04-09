NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Autodesk-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Autodesk-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Autodesk-Papier bei 197,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,067 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.04.2026 1 219,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,65 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 219,47 USD entspricht einer Performance von +21,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 49,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at