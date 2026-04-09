Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lukratives Autodesk-Investment?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Autodesk-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Autodesk-Papier bei 197,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,067 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.04.2026 1 219,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,65 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 219,47 USD entspricht einer Performance von +21,95 Prozent.
Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 49,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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