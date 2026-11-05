Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Langfristige Performance
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Autodesk-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 69,44 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 14,401 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 3 889,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,09 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 288,95 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 52,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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