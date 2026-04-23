Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lohnende Autodesk-Anlage?
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,680 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 247,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 415,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 315,80 Prozent.
Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)