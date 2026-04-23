NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autodesk-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Autodesk-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 59,54 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,680 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.04.2026 auf 247,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 415,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 315,80 Prozent.

Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at